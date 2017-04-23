23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- Öğrencilerin kortej yürüyüşü Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Halk oyunları gösterisi Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın konuşması Öğrencilerin gösterileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de tören düzenlendi KIRKLARELİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...
- Öğrencilerin kortej yürüyüşü
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
Halk oyunları gösterisi
Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın konuşması
Öğrencilerin gösterileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de tören düzenlendi
KIRKLARELİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde törenlerle kutlandı.