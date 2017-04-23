- Çocukların bando eşliğinde yürümesi

İstiklal Marşı okunması

Çocukların çeşitli oyunlar sergilemesi



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



Aydın'da 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapılan törenlerle kutlandı. Tören Özel İsabet Okulları'nın Çocuk Mehter Takımının gösterisi ile şenlendi. Tören renkli görüntülere neden oldu.