23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- Çocukların bando eşliğinde yürümesi İstiklal Marşı okunması Çocukların çeşitli oyunlar sergilemesi23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıAydın'da 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapılan törenlerle kutlandı.
- Çocukların bando eşliğinde yürümesi
İstiklal Marşı okunması
Çocukların çeşitli oyunlar sergilemesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Aydın'da 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapılan törenlerle kutlandı. Tören Özel İsabet Okulları'nın Çocuk Mehter Takımının gösterisi ile şenlendi. Tören renkli görüntülere neden oldu.