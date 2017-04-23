23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencileri Neslihan Güngör ile Toprak Kütük, İl Jandarma Komutanının koltuğunu devraldı.
Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencileri Neslihan Güngör ile Toprak Kütük, İl Jandarma Komutanının koltuğunu devraldı.
Etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Rıza Ekmekyapar, Bahçelievler ilkokulu Müdürü Olgun Çakır, Öğretmenleri Medine Aykanat ile İl Jandarma Komutanlığına giden ilkokul 4. Sınıf öğrencileri Neslihan Güngör ve Toprak Kütük, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ ve İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Necip Çarıkçıoğlu tarafından kapıda karşılandı.
İlk önce Şeref Defteri'nin bulunduğu odayı ziyaret eden öğrenciler, burada Albay Üstündağ'a çiçek verdi.
Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı makamına çıkan öğrenciler, temsili olarak makama oturarak, İl Jandarma Komutanı oldu.
Temsili İl Jandarma Komutanı Neslihan Güngör, son 24 saat içerisinde il genelinde, jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları hakkında vardiya amiri kadın astsubaydan bilgi aldı.
Güngör'ün ardından makama oturan Kütük'de jandarma trafik timlerinin çalışmaları hakkında yönelik yetkililerden bilgi istedi.
Albay Üstündağ'dan merak ettikleri konularda de bilgi isteyen Güngör ve Kütük, araçlarda emniyet kemeri kullanımı konusunda denetimlerin sıklaştırılması konusunda ilgililere talimat verdi.
Program boyunca temsili komutanlarla yakından ilgilenen Albay Üstündağ, Güngör ve Kütük'ü şahsında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.