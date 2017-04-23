23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gercüş, Cizre, Kurtalan ve Ömerli ilçelerinde törenler düzenlendiBatman'ın Gercüş ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gercüş, Cizre, Kurtalan ve Ömerli ilçelerinde törenler düzenlendi
Batman'ın Gercüş ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulunda devam eden kutlamalarda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
Tören, çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
Törene, Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ünal Koç, İlçe Emniyet Amiri Serken Küçükdoğru, AK Parti İlçe Başkanı Ali Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, İlçe Müftüsü Ahmet Can, diğer daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
-Cizre
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ilk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Daha sonra İlçe Şehir Stadyumu'nda devam eden kutlamalara, vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, törende yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemini belirtti.
Öğrenciler tarafından şiirler okunması ve gösterilerle devam eden tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
Törene, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mehmet Çalkayış ve çok sayıda vatandaş katıldı.
-Kurtalan
Siirt'in Kurtalan ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
İlçe Spor Salonu'nda gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, törende yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemini belirtti.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisiyle devam eden tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
Törene, Kaymakam Musa Üçgül, Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül, Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Karataş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
-Ömerli
Mardin'in Ömerli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.
Törene, Kaymakam Erol Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Sefa Çelebi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Erol, diğer kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Milli eğitim Müdürü Adnan Çiftçi'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.