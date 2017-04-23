Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.



Tören, Hükümet Konağı önündeki alanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sergiledi. 29 Eylül İlkokulu öğrencilerinden oluşan minik mehter takımı ise mehteran gösterisi sundu.



23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere 9. Motorlu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Erol Aykar, Belediye Başkan Vekili Zekeriya Kaya, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ tarafından ödülleri verildi.