23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Başkent Lefkoşa ve diğer şehirlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Çağlayan Parkı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bazı bakanlar, milletvekilleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Bakan Berova, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türk milleti için önemli bir gün olduğunu, bu yıl 97'ncisi kutlanan bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün yarınların güvencesi olan çocuklara hediye ettiğini söyledi.
Milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, çocukları güvenli yarınlara taşımak için buluşulan bu günde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Berova, bu bayrama coşkuyu artırmak hedefiyle "19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali"ni de kattıklarını anlattı.
Özdemir Berova, "Çocuklar her şeyin en güzeline layıktır. Çocukları milli değerlere bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmek çok önemli bir adımdır." dedi.
Günü şenlik havasında kutlayacaklarını belirten Berova, tüm dünya çocuklarının barış içinde yaşaması dileğinde bulundu.
Tören, Lefkoşa Merkez İlkokulu öğrencileri ile misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekiplerin dans gösterileri sunmasının ardından sona erdi.