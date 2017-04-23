Fatih Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda ve Yedikule Hayvan Barınağı'nda düzenlediği etkinliklerde, çocuklar doyasıya eğlendi.



Bayram kapsamında Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyona aileleriyle birlikte katılan minikler, "Uçan Bisiklet, Çocuk Sumo, Tırmanma Piramidi, Trambolin, Super Jumper, Dolphin Rodeo, Balance Dengede, Papuç Kaydırak, Meyve Ağacı Zıp Zıp, Çocuk Animasyon Ekibi, Tahtabacak, Karikatürist, Çocuk Oyun Köşesi, Yüz Boyama ve Sosis Balonu" gibi birçok etkinlikle hem baharın hem şenliğin keyfini çıkardı.



Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda yapılan etkinlikte de minik ziyaretçiler insan dostu hayvanlarla bir araya gelip gönüllerince eğlendi.



Fatih Belediyesi bilgi evleri folklor grubu gösterisi, Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin mini konseri, heyecanlı yarışmalar ve tiyatro oyunlarıyla renklenen etkinlikte, çocuklara pamuk şekeri, dondurma ve patlamış mısır ikram edildi.



Etkinliğe katılan ve çocuklara oyuncak dağıtan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 8'incisini düzenledikleri şenliği katılımın fazla olması için Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda yaptıklarını belirterek, parkın, çocukların eğlenmekle beraber, bayramın anlamını yaşayabilecekleri bir alan olduğunu söyledi.



Demir, çocukların burada anne ve babalarıyla etkinliklere katılabildiklerini vurgulayarak, çocukların bu şekilde daha fazla eğlenebildiklerini aktardı.



Çocukların eğlenebilmesinden memnuniyet duyduklarını anlatan Demir, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını ve bu ülke için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.