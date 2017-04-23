Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yasin Alper Türkmen'e devretti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çakır, makamını Şehit Hasan Öztürk İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Yasin Alper Türkmen'e teslim etti.



Koltuğu devralan Türkmen, Çakır ile sohbet ederek, Malatya'ya yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.



Türkmen, Malatya'da yeşil alanların daha fazla artırılması başta olmak üzere, engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi için talimatlar verdi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı çocuklara armağan etmesinin gururunu yaşadığını aktaran Türkmen, "Bugün ben bir günlüğüne de olsa Malatya'yı yönetme imkanı buldum. Büyükşehir Belediyemiz belediyecilik hizmetleri noktasında örnek bir belediye. Böyle bir şehirde yaşamak biz çocuklar için şanstır. Sosyal tesisleri, kültürel ve sportif etkinlikleri, çevreci ve yeşil alanların artırılması gibi birçok başlıkta Türkiye'ye örnek olacak projelere imza atıldığına inanıyorum. Geleceğin yetişkinleri olarak biz çocukların daha iyi yetişmesi adına okullarımıza belediye imkanları sağlanarak sportif tesislerin kazandırılması, gerekli kültür gezilerinin düzenlenmesini bekliyoruz. Son olarak okuduğum okulum için futbol, basketbol, voleybol sahaları istiyorum. Gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması ben ve okul arkadaşlarımı mutlu edecek." ifadelerini kullandı.



Geleceğin Türkiye'sinin çocuklara emanet olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Yasin Alper Türkmen gerçekten Malatya'ya çok duyarlı. Koltuğu devraldıktan sonra talep ettiği çalışmalar noktasında çok karalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı da yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.