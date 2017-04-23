23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Tokat'ın Yeşilyurt, Erbaa ve Turhal ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tokat'ın Yeşilyurt, Erbaa ve Turhal ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yeşilyurt ilçesinde Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt ilçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Nayman tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Raif Büyükbağcı, İlçe Emniyet Amiri Turgut Coşkun, daire ve kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının gösteri ve diğer programlarının 24 Nisan'da Yeşilyurt Belediyesi halı sahada yapılacağı öğrenildi
-Erbaa
Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda ana sınıfı öğrencilerinin gösterilerinin ardından günün anlam ve önemi ile ilgili şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. .
Törene Erbaa Kaymakamı Bülent Karaca, Garnizon Komutan Vekili Personel Üsteğmen Koray Sartekin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Tahsin Çimen, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
-Turhal
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Mehmet Uzun Spor Salonu'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız yaptı.
Alparslan Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Halk oyunları ekipleri gösteri sundu. İlçe genelindeki okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Neceattin Öztürk, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.