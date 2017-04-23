Doğubayazıt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.



Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törenler, bir grup çocuğun Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ı makamında ziyaret etmesiyle devam etti.



Ziyarette Kaymakam Akhan, görevini sembolik olarak Cemile Yasubuğa İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi Fariya İsmailoğulları'na devretti.



Kaymakamlık görevini devralan Fariya İsmailoğulları, ilçe için çeşitli taleplerde bulundu.



İlçede kutlamalar daha sonra Cemile Yasubuğa İlkokulu'nda devam etti.



Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı'nın da katıldığı kutlamada, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



Tören sonunda, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.