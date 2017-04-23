23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Sinop ve Tokat'ta törenlerle kutlandı.



Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Vali İbrahim Şahin, kabul ettiği öğrencilerden Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ayşe Betül Kasapoğlu'na makamını devretti.



Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda konuşan Milli Eğitim Müdürü Esen, milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla bir bayramı daha sevinç ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.



Millet için dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 tarihinin önemine işaret eden Esen, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak, bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır." dedi.





Törende resim ve şiir yarışmalarında derece giren öğrencilere ödülleri verildi. İlkadım Şehit Selman Özay İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinden oluşan mehter takımı ile Roman öğrencilerden oluşan orkestra, izleyenlerin beğenisini topladı.



Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kurum ve kuruluşların yetkilileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Amasya



Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Program, daha sonra spor salonunda devam etti. Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu. Program, öğrencilerin protokol üyelerine kendilerinin hazırladıkları hediyeleri vermesiyle son buldu.



Çankırı



Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan program, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Cumhuriyetin özünü ve esasını milli iradenin teşkil ettiğini vurgulayan Yazıcı, "TBMM'nin açılışının Atatürk tarafından geleceğimizin kahramanları ve vatan müdafaasının neferleri olacak çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, milli iradeye verilen vazgeçilmez önemin ve neslimize duyulan sevgi ve güvenin somut bir nişanesidir." dedi.



Daha sonra çocuk korosunun seslendirdiği şarkılarla devam eden program, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.



Programa Vali Mesut Köse, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Çorum



İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Etkinliklere daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda devam edildi. Vali Necmeddin Kılıç ile Milli Eğitim Müdürü Büyük, çocukların bayramını kutladı.



Ziya Gökalp İlkokulu tarafından düzenlenen programda 23 Nisan konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin dans ve halk oyunu gösterileriyle devam eden programda şiirler okundu.



Spor salonundaki kutlamaları Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Şenduran İnan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da izledi.



Etkinlikler kapsamında Çorum Belediyesinin kültür merkezlerinde yarına kadar çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



Kastamonu



Kastamonu'da Ali Fuat Darende İlkokulu'nda yapılması planlanan program, kar yağışı nedeniyle Aytaç Eruz Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çocukların her şeyin en iyisini hak ettiğini dile getirdi.



Eğitimin önemine değinen Bahçacıoğlu, "Çocuklarımız ne kadar sağlıklı, başarılı ve mutluysa bizler de o kadar huzurlu oluruz. Çocuklarını doğruluğa, iyiliğe araştırmaya ve keşfetmeye yönelten ailelerin ve milletlerin geleceklerinin daha iyi olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Çocuk korosunun seslendirdiği şarkılarla devam eden program, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.



Programa Vali Vekili Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve vatandaşlar katıldı.



Sinop



İstiklal Ortaokulunda yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'na alındı.



İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, törende yaptığı konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, yarışma ve folklor gösterileri sunuldu. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.



Programa Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Serten, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Tokat



Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerin şiirler okuduğu törende anaokulu öğrencilerinin sunduğu bando gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunuldu.



Programa Vali Cevdet Can, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Bu arada törende protokol üyelerinin yerlerine çocukların oturduğu gözlendi.