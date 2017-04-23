23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören sonrasında Vali Münir Karaloğlu, koltuğunu Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Kayra Küçük'e devretti.



Küçük, Vali Karaloğlu'nun sorusu üzerine büyüyünce vali olmak istediğini söyledi. Karaloğlu, Eylül Kayra Küçük'ü öz güveninden dolayı tebrik etti. Türkiye'nin mazlumlara kucak açan tek ülke olduğunu belirten Küçük, "Savaş mağduru Suriyeli çocuklara verilen eğitim, sağlık ve barınma fırsatı için başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza teşekkür ederim. Biz çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz, bunun da gereğini fazlasıyla yapmaktayız." dedi.



Eylül Kayra Küçük daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı telefonla aradı.



Başkan Türel ile konuşmasının ardından Küçük, "Ülkemiz git gide güçlü hale geliyor. Türkiye'de yaşadığım ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyada barışını sağlanmasını diliyorum. Biz bugünün çocukları olarak çok çalışacağız ve bu bayrağa layık insanlar olarak yetişeceğiz." diye konuştu.



23 Nisan'ın milli iradenin tesis edildiği önemli bir gün olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu da tüm çocukların bayramını kutlayarak Küçük'e satranç takımı hediye etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Karaalioğlu Parkı'ndaki etkinliklerle devam etti.



Muğla'da 150 çocuk ritim tuttu



Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin konulmasıyla başlayan kutlamalar, Dumlupınar İlkokulu'nda devam etti.



Törene Muğla Valisi Amir Çiçek, Vali Yardımcısı Kamil Köten, Fethi Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, öğrenciler ve veliler katıldı.



Törende konuşan Vali Amir Çiçek, 23 Nisan günü aziz Atatürk tarafından milletin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil olarak görülen çocuklara bayram olarak armağan edildiğini söyledi.



Atatürk'ün dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider olduğunu belirten Çiçek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmuştur. Aziz milletimiz muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme ve kendi iradesi ile kendini yönetebilme yolunda büyük bir azim ve kararlılık göstermiştir. Bunun için de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesine girerek, tarihe muhteşem bir kurtuluş destanı yazdırmıştır."? dedi.



Konuşmaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 150 öğrenci aynı anda ritim tuttu. Öğrenciler tarafından söylenen eserlere programa katılan vatandaşlar da eşlik etti.



Tören, öğrencilerin hazırladığı şiir, dans, halk oyunları gibi etkinliklerle devam etti.



Burdur



Burdur'da Şeker Meydanı'ndan "Milli Egemenlik Yürüyüşü" ile başlayan etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Etkinlikte, Şeker Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu ve Sakarya İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.



Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, törende yaptığı konuşmada, milli iradenin, milli egemenliğin ve demokrasinin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla kurulduğunu anımsattı.



Kent protokolünün katılımıyla Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte ise öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.



Isparta



Isparta'da Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Buradaki törenin ardından Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen kutlama programına Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Garnizon Komutanı Albay Cüneyt Arıkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Milli Eğitim Müdürü Çöker, burada yaptığı konuşmada 23 Nisan 1920 tarihinin, istiklal mücadelesinin zafer nişanı, cumhuriyete giden yolun en önemli adımı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından tören, halk oyunları gösterileri ile sona erdi.