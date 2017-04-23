Ankara ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı.



Kızılcahamam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Rıza Doğan Spor Salonunda devam eden kutlamalarda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'un, açılış konuşmasının ardından Çağatay İlkokulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.



Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.



Kahramankazan



Kahramankazan'daki tören, Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşuyla bulunulmasıyla başladı, Aile Yaşam Merkezinde devam etti.



Kaymakam Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, Garnizon Komutanı Albay Ahmet İlbaş ve vatandaşların katıldığı törende, Atatürk İlkokulu öğrencileri gösteri sundu.



Çubuk



Çubuk'taki kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan'ın Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Çubuk İlköğretim Okulu'nda devam eden kutlamalara, Kaymakam İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yıldırım, Belediye Başkanvekili Hasan Hüseyin Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, AK Pati İlçe Başkanı Baki Demirbaş, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Tören, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.