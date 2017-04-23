23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadirli ve Düziçi'nde düzenlenen törenlerle kutlandı. Kadirlideki törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende Kaymakam Tamer Orhan Çakmak, Garnizon Komutanı Albay Alaaddin Eşsiz ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan vatandaşları ve öğrencileri selamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Cömert'in günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından ana, ilk ve ortaokul öğrencilerince hazırlanan gösteriler icra edildi.



Düziçi'nde ise 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilk tören Kaymakamlık binası önündeki alanda düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, "Her şeyin en güzeline layık olan sizler, okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın." dedi.



Konuşmaların ardından öğrencilerce hazırlanan gösteriler sunuldu. Tören, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.