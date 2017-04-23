23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bitlis'in ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Bitlis'in ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Güroymak'ta, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Fatih İlkokulu'nda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törende, yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Kerem Güvener ve vatandaşlar katıldı.
Hizan
Hizan'da ilçe stadyumunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hizan Milli Eğitim Müdür Necdet İnan'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından gösteriler sahnelendi.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.
Tatvan
Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.
Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparak çocukların bayramını kutladı.
Törene, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Adilcevaz
Adilcevaz ilçesindeki tören, Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği törende, okullar arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi, dereceye girenlere ödülleri verildi.
Program sonunda Kaymakam Karaman, Belediye Başkanı Gürsoy ve kurum amirleri vatandaşlarla birlikte halay çekti.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Cumhuriyet Savcısı Mutlu Çakmak, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akif Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.