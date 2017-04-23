23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Elazığ merkez ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Elazığ merkez ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Keban ilçesinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, ilçe Spor Salonunda devam etti.
Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmeni Nida Tunç, günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptığı törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Musa Coşkun Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan "Türkiyem Ront" gösterisi yoğun ilgi gördü.
Kutlamalar, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene, Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, diğer kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
-Sivrice
Sivrice'deki kutlamalar, Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Törene, Kaymakam Mustafa Temiz, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Gürkan Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, diğer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Öğrenciler tarafından şiir okunması ve çeşitli gösteriler sunması ile devam eden tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sivrice'ye gelen Türkiye Gençlik Konseyi Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Cömert, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.