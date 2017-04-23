23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Şenol Yafes Patır'a bıraktı.
Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Şenol Yafes Patır'a bıraktı.
Vali Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, geleneksel olarak görevini sembolik olarak Atatürk İlkokulu öğrencisi Şenol Yafes Patır'a devretti.
Vali koltuğuna oturan Patır, makamda sergilediği ciddi duruşula dikkat çekti.
Görevi devralmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Patır, vali koltuğunda oturmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.
Çocukların daha çok gülmesi ve mutlu olması için çalışmak gerektiğini, ayrıca çocukların kente karşılaştığı bütün engelleri ortadan kaldırılmak istediklerini aktaran Patır, gerek belediye gerekse emniyet müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çocukların yaşadığı sorunların çözülebileceğini kaydetti.
Patır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.
Vali Civelek de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün çocuklara sağlıklı, huzurlu ve aydınlık bir gelecek getirmesi temennisinde bulundu.