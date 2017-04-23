23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Amasya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Amasya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Program, daha sonra spor salonunda devam etti. Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Kurmay Albay Zafer Uğur, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.
Program, öğrencilerin protokol üyelerine kendilerinin hazırladıkları hediyeleri vermesiyle son buldu.
-Suluova
Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Daha sonra Mahmut Demir Spor Salonunda devam eden programda, Kaymakam Vural Karagül ve Belediye Başkanı Fatih Üçok çocukların bayramını kutladı.
Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe okullarında düzenlenen "Milli Egemenlik" konulu resim, şiir ve kompozisyon ile satranç yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.
-Taşova
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından tören, Taşova Spor Salonunda Kaymakam Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Program halk oyunları ve semazen gösterileriyle sona erdi.
-Gümüşhacıköy
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.
Öğrencilerin halk oyunları gösterileri sergiledikleri törende, ilçe genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Vekili Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.