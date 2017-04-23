23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Söğüt'teki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kutlamalar hava muhalefetinden dolayı Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde (METEM) devam etti.
Burada konuşan Söğüt Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, "Türk milletini ilelebet yaşatacak olan yine gençlerimiz ve çocuklarımızdır." dedi.
Program, öğrencilerin halk oyunları gösterilerinin ardından bayram dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.
Programa, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Erdal Küçük, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Pazaryeri ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okulların törenleri iptal edildi.
Hükümet Konağı önünde gerçekleşen resmi törene Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akpınar, daire ve okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akpınar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okundu.