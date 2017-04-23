23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Metristepe Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamada, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, diğer protokol üyeleri katıldı.
Gölpazarı ilçesinde ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Hava muhalefeti nedeniyle Gölpazarı Spor Salonu'nda devam eden törenlerde, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunu gösterileri sunuldu.
Kutlamalarda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Dinç, Cumhuriyet Savcısı Burak Bahadır Köroğlu, Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.