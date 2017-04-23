23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Arguvan'daki törenler Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Kaymakam Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Atatürk İlkokulu bahçesindeki kutlamalarda öğrencilerin bayramını kutladı.
Arguvan Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Fulya Söyler, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söyledi.
Programda daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Etkinlik sonrası öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti.
Programa Garnizon Komutanı Üsteğmen Cem Eroğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Kamber Yıldırım İlçe Emniyet Amiri vekili Fırat Çelik, İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Yay da katıldı.
Hekimhan
Hekimhan'da kutlamalar Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk koyma töreniyle başladı.
Hekimhan Sakarya Ortaokulunda devam eden kutlamada, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Garnizon Komutanı Kıdemli Üsteğmen Ömer Demir, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.