23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Dörtyol ve Hassa ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Dörtyol ve Hassa ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hassa Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cafer Yıldız, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
İlçe merkezindeki Dervişpaşa Ortaokulu bahçesinde devam eden kutlama etkinliklerinde öğrenciler şiirler okuyarak çeşitli gösteriler sundu.
Törene Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkan Vekili Muharrem Demirci, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Dilek, ilçe Emniyet Amiri Yusuf Orçan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dörtyol ilçesinde şehit cenazesi olması nedeniyle kısıtlı programlarla kutlandı.
Dörtyol ilçesindeki tören İnönü caddesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Törende 6 yaşındaki İlk Adım Anaokulu öğrencisi Behiye Naz Talay'ın İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuması tören alanında bulunanları duygulandırdı.
Alanda bulunanlardan alkış alan Talay, Kaymakam Recep Soytürk, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve diğer protokol üyeleri tarafından tebrik edildi.