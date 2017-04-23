Elbistan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Etkinliklere daha sonra Afşin Elbistan Linyitleri İlkokulu bahçesinde öğrenciler tarafından sunulan dans ve halk oyunu gösterileriyle devam edildi.