23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Manisa merkez ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Manisa merkez ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Merkez İlçelerden Şehzadeler ilçesindeki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, öğrenciler, vatandaşlar ve aileler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından öğrenciler şiirler okudu.
Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından tören sona erdi.
Salihli
Salihli ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kutlamalar, 50.Yıl Ortaokulunda devam etti. Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'in konuşmasının ardından tören, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.
Salihli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, 'Geriyi düşün, geri dönüştür' projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları kostümlerle defile düzenledi.
Plastik bardak, çöp poşeti, plastik tabak, plastik şişe kapağı, pipet, alüminyum folyo gibi malzemelerden hazırlanan kıyafetler öğrenciler tarafından sergilendi.
Soma
Soma ilçesinde kutlamalar Cengiz Topel Meydanı'nda Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama Kurtuluş İlkokulunda devam etti.
Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ile öğrencilerin ve törene katılanların bayramını kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Hazırlanan gösteriler öğrenciler tarafından sunuldu.
Halk oyunu gösterilerinin yer aldığı kutlama, resim-şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı ile sona erdi.
Demirci
Demirci'de ilk tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
İlçede 2 gündür devam eden sağanak ve soğuk hava nedeniyle 23 Nisan törenleri kapalı pazaryerinde gerçekleştirildi.
Kapalı pazaryerinde düzenlenen törende Kaymakam Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk halkın ve vatandaşların bayramını kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş tarafından yapılan törenin açılış konuşmasının ardından, Mustafa Zehra Saliha Kul öğrencileri tarafından müzikli gösteri, İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından da zeybek gösterisi yapıldı.
-Akhisar
Akhisar ilçesindeki kutlamalar, Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer tarafından çelenk konulmasıyla başladı.
Kutlama programı, Akhisar Hüseyin Alhat ilkokulunda devam etti.
Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.
Kula
Kula İlçesinde hava muhalefeti dolayısıyla sadece Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi, kutlamalar 28 Nisan tarihine ertelendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kutlama komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Mehmet ve Hüseyin Tosun İlköğretim Okulunda yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, hava muhalefetleri nedeniyle 28 Nisan saat 10.00'a ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.