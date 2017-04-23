İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, çocuklara yaptığı konuşmada, "Bizler yöneticiler olarak sizlere, yarınlarınıza emin adımlarla yürüyebilmeniz için bu fırsatları vermek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki, sizlerin yetişmesi demek, Türkiye'nin geleceği demek." dedi.



Topbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, şehit çocukları ve yakınlarını makamında kabul etti. Topbaş, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu 1 saatliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan kardeşi Prof. Dr. İlhan Varank'ın oğlu olan Yusuf Safa Varank'a devretti. Yusuf Safa, Başkan Topbaş'tan devraldığı koltuğa oturdu ve ilk talimatını verdi.



Yusuf Sefa Varank, 97 yeni kreş açılması talimatını verirken, maddi durumu yeterli olmayan ailelerin çocuklarının kreşe ücretsiz alınmasını da istedi. Topbaş, makamını devrettiği Yusuf Safa ve diğer öğrencilerle yakından ilgilendi.



Topbaş, makam devir teslim töreninin ardından İBB Çocuk Meclisi'nin toplantısına katıldı. Çocuk Meclisi'nde de çocuklarla yakından ilgilenen Topbaş, diğer öğrencilerle beraber koltuklardan birine oturarak toplantıyı takip etti. Burada konuşan Topbaş, öğrencilerin bayramlarını ve kandillerini kutlayarak, önemli mesajlar verdi.



Topbaş, Türkiye'nin genç nüfusuyla övünen bir ülke olduğunu ve nüfusunun büyük bölümünün 18 yaş altında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bir ülkenin gücü nüfusuyla ölçülmez esasında, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. Sizler geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsanız veya hazırlarsak, ülkenin gücü o kadar güçlü hale gelecek. Bu bakımdan, bizler yöneticiler olarak sizlere, yarınlarınıza emin adımlarla yürüyebilmeniz için bu fırsatları vermek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki, sizlerin yetişmesi demek, Türkiye'nin geleceği demek."



İBB Çocuk Meclisi Başkan Dilara Kıymaz ise bugün ülkemizin kuruluşu ve düşman işgalinden kurtuluşu bakımından önemli bir gün olduğunu söyleyerek, "Genç kuşakların yönetimde söz sahibi olmaları için 18 yaşındakilere seçme hakkı yanında seçilme hakkı da verildi. Seçilme yaşını 18'e indiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Topbaş, konuşmasının ardından toplantıya katılan bütün öğrencilere bisiklet hediye edileceğini açıkladı