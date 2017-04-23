EDİRNE / TEKİRDAĞ/ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde törenlerle kutlandı.



Edirne'de, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan anıta çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini söyledi.



Çocukların eğitiminin sadece aileleri değil, ülkeyi ve medeniyeti ayakta tuttuğunu ifade eden Özcan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ne yazık ki çağımızın her türlü imkanına sahip modern dünya, hatalarının en ağır faturasını onlara ödetmektedir. Çığlıklarının sağır kulaklara çarparak dalgalarda kaybolduğu, hıçkırıklarının denizinde boğularak karaya vuran insanlığımızdır, en büyük utancımızdır. Yine de savaşlarla kaybolan insanlığın yeniden inşasının ümidi, tek sermayesi olan çocuklarımızdır. En büyük arzumuz tek damla gözyaşının dökülmediği dünyada barış ikliminin hakim olmasıdır. Çünkü çocuğun kurtuluşu insanlığın kurtuluşudur."



Anıtta düzenlenen törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.



Bu arada, Saraçlar Caddesi'nde çocuk şenlikleri düzenlendi. İlkokul öğrencilerinden oluşan "Minik mehter takımının" gösterisi ilgi gördü.



Sırbistan, Makedonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Moldova, Arnavutluk ve Bulgaristan'dan gelen öğrenciler yöresel kıyafetleriyle halk oyunlarını sundu.



İlizyon, jonglör ve kukla ekiplerinin gösterileri de şenliklere katılan öğrenciler ve vatandaşlarca ilgiyle izlendi.



-TEKİRDAĞ



Tekirdağ amfi tiyatroda düzenlenen tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Etkinlik ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin dans ve müzik gösterileri ile devam etti.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, şiir ve hikaye dalında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.



Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Osman Şimşek, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



KIRKLARELİ



Kırklareli'nde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Şevket Dingiloğlu Parkında toplanan öğrenci ve öğretmenler kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na geldi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, anıta çelenk bıraktı.



Kutlamalar festival alanında devam etti.



Aşım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla kutlandığını söyledi.



TBMM'nin açılmasıyla esaret zincirinin kırıldığını, özgürlük ve bağımsızlık yolunun açıldığını, milletin egemenliğine dayalı yeni bir devletin yolunun açıldığını belirten Aşım, meclisle birlikte demokrasinin de temellerinin atıldığını ifade etti.



Çocukların vatanın en kıymetli, paha biçilemez değerleri olduğunu vurgulayan Aşım, tüm çocukların bayramlarını kutladı.



Törende öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.