23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosunda devam eden törenlerde, temsili olarak Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı olan öğrenciler, çocuklar ile halkın bayramını kutladı.
İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı.
Törende, öğrenciler şiirler okuyarak, halk oyunları gösterileri sundu. Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Alper Anıl Dogur'un "Ben Anadoluyum" şiirini okuması sırasında izleyiciler duygulu anlar yaşadı.
Programa, Vali Yardımcısı Rifat Ata, Garnizon Komutanı Albay Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.