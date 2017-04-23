23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yalova'da tören düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yalova'da tören düzenlendi.
Tören ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Tosun burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra Halk Eğitim Merkezinde halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla devam eden törende bazı öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler okudu.
Törene, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.