23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı.
Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlamalar devam etti.
Programda konuşan Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, "23 Nisan 1920 tarihi bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan'ı Türk çocuklarına armağan ederek geleceğe verdiği önemi göstermiştir. Bu asil milletin güzel çocukları, bu önemli ve anlamlı günü bütün dünya çocuklarıyla paylaşarak kutluyor." dedi.
Programda, öğrencilerin şiir okumasının ardından, halk oyunu gösterileri sunuldu. Okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Uşak Valisi Ahmet Okur, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.