23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'dan düzenlenen tören programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra öğrenciler İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çiçek verdi.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla, bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.
23 Nisan'ın asil bir milletin verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gün olduğunu ifade eden Yahşi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolunun dört bir yanını aydınlattığını belirtti.
Yahşi, bağımsızlığın tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayreti, azmi, kararlılığı, birlik ve beraberliğine borçlu olunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz."
Daha sonra Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp "23 Nisan", Karabağlar Murat Urcan İlkokulu öğrencisi Yağız Yağmur ise "Hoşgeldin 23 Nisan" adlı şiileri okudu.
Törende 27 ortaokuldan toplam bin 156 öğrenci çeşitli gösteriler sundu. Ege yöresine ait müzikler eşliğinde "Efedir Gelen Efe" adlı koreografi sergilendi. Bu gösteride, 10 ortaokuldan 480 öğrenci görev aldı.
"Egemenlik İlkemizdir" adlı gösteride çağdaş hareketler sunuldu. Öğrenciler çeşitli aksesuarla gösterilerini renklendirdi.
"Gençlik Hep Birlikte El Ele" adlı gösteride, 8 ortaokuldan 192 kız öğrenci görev aldı.
Son olarak "Ay Yıldızlı Bayrağın Neferleriyiz" adlı gösteri sergilendi. Final gösterisinde tüm öğrenciler görev aldı.
Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla töreni ilgiyle izledi. Meydanın çevresinde bulunan binalara Türk bayraklarının asıldığı görüldü.