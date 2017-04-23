23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Istanbul Il Emniyet Müdürlüğü - Istanbul
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımız çok heyecanlı. Zaten heyecan bizi bir yerlere getiriyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımız çok heyecanlı. Zaten heyecan bizi bir yerlere getiriyor. Heyecanlı olacaklar ki, onlar çok güzel yerlere gelecekler. Onlar bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz, kardelenlerimiz. Onları olabilecek en güzel şekilde yetiştirebilmek için hepimiz el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup şehit çocuğu öğrenci, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın çok heyecanlı olduğunu aktararak, "Zaten heyecan bizi bir yerlere getiriyor. Heyecanlı olacaklar ki, onlar çok güzel yerlere gelecekler. Onlar bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz, kardelenlerimiz. Onları olabilecek en güzel şekilde yetiştirebilmek için hepimiz el birliğiyle çalışıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız ve genç nüfusumuz sayesinde bütün dünyaya meydan okuyoruz. Onlara çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Çalışkan,"15 milyonluk bir şehre emniyet müdürlüğü yapacaksın. Beraber çalıştığın 37 bin arkadaşın, yardımcın, polisin var. Bir emrinle 37 bin insan göreve gelebilir. Bir ucundan bir ucuna 180 kilometreyi bulan bir şehirde, dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinde biraz sonra emniyet müdürü olacaksın." diyerek, şehit çocuklarından Özel Mavi Gün Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Açıkgöz'e makamını bıraktı.
Hakkari'de şehit düşen polis memuru Engin Açıkgöz'ün kızı olan Hayrunnisa Açıkgöz, dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan İstanbul'un il emniyet müdürlüğü makamında olmanın çok gurur verici olduğunu belirterek, kendisini bu makama layık görenlere teşekkür etti.
İstanbul'un, en kadim şehirlerden biri olmasının yanı sıra büyük nüfusu ve sorumluluğunun da çok yüksek bir şehir olduğunu aktaran Açıkgöz, şunları söyledi:
"Fakat halkımız bilmelidir ki, ben ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bu büyük ekip, sorumluluğunun bilincindedir. Önce ülkesinin sonra İstanbul'un bütün sorumluluklarını göz önünde bulundurmaktadır. Bunun için kimi zaman şehitler ve gaziler vermek pahasına, gece gündüz var gücümüzle çalıştığımızdan hiçbir vatandaşımızın kuşkusu olmasın. Şehitlik ve gazilik. Evet, çok yüce makamlar. Ben de bir şehit çocuğu olmaktan büyük gurur duyuyorum. ve öbür dünyada Allah'ın bizi babamla tekrar bir araya getirmesini umuyorum. Böyle yüce makamlar olmasına rağmen umarım daha güçlü ve büyük İstanbul'a ve daha büyük ve güçlü Türkiye'ye daha az bedeller ödeyerek kısa zamanda ulaşacağız. ve bütün kalbimle inanarak söylemek isterim ki, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Böylece milli egemenliğimizi, bağlılığımızı bütün dünya görmüş olacak. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
Çocuk Şube Müdürünü çağırarak, İstanbul'daki okul önlerinde alınan önlemler ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Açıkgöz, telsizle yaptığı anonsta ise polis teşkilatında görev yapan personelin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocuklara ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler vermesiyle program sona erdi.
Programa Maltepe'de şehit olan polis memuru Mehmet Emin Aydın'ın kızı Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sıla Aydın, Hakkari'de şehit düşen polis memuru Engin Açıkgöz'ün oğlu Özel Devran İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatih Hamza Açıkgöz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Mahmut Eşit'in kızı Özel Mavi Gün Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ayşegül Eşit, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Salih Alışkan'ın kızı Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi Zeynep Alışkan ile Özel Mavi Gün Ortaokulu Müdürü Yusuf Özkaraalp ve matematik öğretmeni Nazlı Taş katıldı.