23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde tören düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Derviş Tatarı'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından bazı öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Atatürk ile ilgili şiirler okudu.
Tören daha sonra Arslanbucak Mahallesindeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulunda halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla devam etti.
Törene, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.