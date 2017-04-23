23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çaykara Şehit Mehmet Aygün İlkokulunda tören düzenlendi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir restoranda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu.



Öğrencilerin hazırlamış olduğu yöresel halk oyunları ve müzikli dans gösterilerinin ardından program, düzenlenen yarışmalarla sona erdi.



Programa, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.