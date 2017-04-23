23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, TBMM'nin özgürlüğün sembolü olduğunu ancak bu özgürlüğün kolay elde edilmediğini ifade etti.
Her milletten yüz binlerce düşmana karşı yıllarca süren kanlı savaşlar ve nihayetinde esaret altında yaşamaktansa ölmeyi yeğenlerin mücadelesi Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına kavuştuğunu vurgulayan Çalışkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"İşte bu özgür vatan, kurtuluş mücadelesi ile bugün dahi vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için şahadete erenlerin mirasçıları olan tüm çocuklara armağandır. Gazi meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Ulusal egemenliğimizin sembolü, yasama organı meclisimiz, toplumsal uzlaşı içerisinde çıkardığı ve çıkaracağı kanunlarla ülkemizin birlik ve beraberliğinin, huzur ve refahının teminatıdır. Bu nedenle 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bombalanmış, Türk halkının milli iradesi yok edilmeye çalışılmıştı. Millet Meclisimiz 'gazi' unvanını böylece perçinledi. Her zaman olduğu gibi milli irade galip geldi."
Çalışkan, mesajında, bu duygu ve düşüncelerle başta TBMM'nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşının başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklara mutluluk getirmesini de temenni etti.