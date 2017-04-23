23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinliklerimiz devam edecek." dedi.
Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.