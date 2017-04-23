23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Otyakmaz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugünü çocuklara armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koyduğunu belirtti.
23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olmadığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:
"23 Nisan aynı zamanda millet egemenliğine dayanan Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihtir. İşgal girişimlerine başkaldıran Türk milleti, Kurtuluş Savaşı ile tarih önünde büyük bir sınav vermiş, haklılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğin Türkiyesi ve Sivassporunu emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gözü yaşlı bir tek çocuğun dahi kalmadığı bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle."