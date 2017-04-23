23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığındaki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Baramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Anıtkabir'de düzenlenen törene, Aydın'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başbakan yardımcıları, bakanlar, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri katıldı.



Aslanlı Yol'da yoğun kar yağışı altında yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanvekili Aydın'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.



Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Aydın, deftere şunları yazdı:



"Devletimizin yeniden bağımsız olmasının, milletimizin hürriyetine kavuşmasının karargahı görevini üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu yıl 97'nci yılına girmiş bulunmaktadır. Sevinçliyiz, gururluyuz.



Haçlı ittifakının saldırılarına boyun eğmeden, istiklale olan inancınızı bir an olsun kaybetmeden, milletimizin istikbalinde liderlik görevini üstlendiniz. Milletimiz, emperyalist işgale karşı sizin komutanızda verdiği eşsiz mücadele ile nesiller boyu övünçle anlatılacak büyük bir destan yazdı. Hür ve bağımsız bir şekilde yaşadığımız bir ülkeye kavuşmamızda yaptığınız hizmeti dünya durdukça hep hatırlayacağız.



Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26'ncı dönem üyeleri olarak hedefimiz, devletimizin ve milletimizin ilelebet payidar kalmasına hizmet etmektir. Kurucusu olduğunuz Meclisimiz, mirasınızı güçlendirerek geliştirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, milletimizle dayanışma içinde daha güzel yarınlar için çalışmalarını sürdürecektir.



Emanetiniz ehil ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."