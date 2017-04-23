23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 23 Nisan 1920 ruhunu barış, kardeşlik, beraberlikle yoğrulan mücadele azmini, çağın gerektirdiği bilgiyle sentezleyecek cocuk ve gençlerin, dünyanın özlemle beklediği büyük Türkiye'yi inşa edeceğini belirtti.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 23 Nisan 1920 ruhunu barış, kardeşlik, beraberlikle yoğrulan mücadele azmini, çağın gerektirdiği bilgiyle sentezleyecek cocuk ve gençlerin, dünyanın özlemle beklediği büyük Türkiye'yi inşa edeceğini belirtti.
Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'nin, binlerce yıldır özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, hayatın şiarı, ilk önceliği kabul etmiş olan Türk milletinin, hakimiyetinin tescillendiği günü olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" öngörüsüyle tutuşturdukları istiklal meşalesinin, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan güneş haline gelerek, ülkenin kışını bahara, baharını yaza dönüştürecek bir dirilişin müjdecisi olduğunu dile getiren Yavuz, şunları ifade etti:
"İstiklal Savaşı'nı sevk ve idare eden, İstiklal Marşı'nı milli marş olarak kabul eden ve Ankara'yı başkent ilan eden Meclis, hem millet iradesi dışında hiçbir gücün tanınmayacağını ortaya koymuş, hem de geleceğin güçlü ve aydınlık Türkiye'sinin temellerini atmıştır."
Yavuz, bu günün ayrıca dünyadaki tek evrensel çocuk bayramı olarak, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin, gençlerimiz üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak fikir ve hayalleri, duru zihin ve gönül dünyalarıyla tüm ideallerine ulaşacağına olan inancımız tamdır. 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini, çocuklarımız, gençlerimiz, çağın gerektirdiği bilgiyle sentezleyecek ve dünyanın özlemle beklediği büyük Türkiye'yi inşa edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk ve gazi Meclisteki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Çocuklarımızın tüm dünya çocukları ile birlikte kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum."