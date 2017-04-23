Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Törene, Bakan Yılmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Yılmaz ve beraberindekiler, yağmur altında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları yazdı:



"Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu paylaşmak üzere çocuklarımızla birlikte huzurunuzdayız.



Bugünün çocuklarının yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olduğu bilinciyle geleceğimiz olan evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz.



Çocuklara armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ülkemizin milli egemenliğin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve temsil ettiği tüm değerlerini nesilden nesile gururla aktaracağız. Ruhunuz şad olsun."



Bakan Yılmaz, daha sonra öğrencilerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.