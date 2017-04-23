CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ulusun büyük bir direnişle kazandığı egemenliği kutlamak en çok çocuklara yakışır. Gelecek sizin ellerinizdedir." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sayfasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bir ulusun büyük bir direnişle kazandığı egemenliği kutlamak en çok çocuklara yakışır. Gelecek sizin ellerinizdedir, bayramınız kutlu olsun."