23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri TBMM'de Başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) başladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) başladı.
Meclisteki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri katıldı. - ANKARA