23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri TBMM'de Başladı
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri TBMM'de başladıANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri TBMM'de başladı
ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı.
Meclis'teki törenler Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Atatürk Anıtına çelenk koydu. Daha sonra saygı asurlusuna bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Anıttaki törene, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı. (AUÖ