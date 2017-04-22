23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İnanıyorum ki, geleceğimizin teminatı çocuklarımız geçmişte olduğu gibi, bugün de milli ideallerimize dört elle sarılarak ülkemizin milli ve manevi değerlerini azim ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaklardır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İnanıyorum ki, geleceğimizin teminatı çocuklarımız geçmişte olduğu gibi, bugün de milli ideallerimize dört elle sarılarak ülkemizin milli ve manevi değerlerini azim ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.
Müezzinoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Egemenliğin kapılarını 23 Nisan 1920'de kayıtsız şartsız Türk milletine açan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 yaşında olduğunu belirten Müezzinoğlu, "97 yıl önce Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletimizin bağımsızlığını yine milletimizin azim ve kararı kurtaracaktır.' sözü, halkımızın milli iradesiyle vücut bulmuş, bu irade TBMM çatısı altında buluşarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de doğuşunu sağlamıştır. Geçmişten gururla devraldığımız bu miras, milletimizin iradesinden aldığımız şiarla geleceğe taşınmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Bu özel günün aynı zamanda geleceğin teminatı çocukların da bayramı olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ın, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu anımsattı.
Müezzinoğlu, şunları kaydetti:
"Dil, din, ırk, renk ayrımı olmaksızın ülkemize farklı coğrafyalardan gelen dünya çocuklarımızla bir arada kutlanıyor oluşu, tüm dünyanın kulak vermesi gereken bir barış çağrısıdır. Bu çağrı, farklılıkların zenginliğinden doğan sevgi ve kardeşliğin evrensel sesidir. İnanıyorum ki geleceğimizin teminatı çocuklarımız geçmişte olduğu gibi, bugün de milli ideallerimize dört elle sarılarak ülkemizin milli ve manevi değerlerini azim ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaklardır. Bizlere düşense onlara huzur, kardeşlik ve sevgi dolu bir dünya bırakmaktır.
Bu inanç ve düşüncelerle, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele ederek bugünlere gelmemize vesile olan tüm insanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum."