23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çanak, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümü ile Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını'nın en samimi duygularıyla kutladığını belirtti.
23 Nisan 1920 tarihinin, istiklal mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan yolda en önemli dönüm noktası olduğunu aktaran Çanak, şöyle devam etti:
"Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur.
Milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi 97 yıldır ilk günkü heyecan ve coşkuyla, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı barış ve refaha kavuşturmak, onlara daha parlak bir gelecek hazırlamak için büyük kararlılıkla çalışmaktadır."
Çocuklara armağan edilmiş olan bu özel bayramda, daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışırken 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacaklarını belirten Çanak, 16 Nisan günü gerçekleştirilen halk oylaması ile halkın uygulanmasını kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhuriyeti daha güçlü, hızlı ve istikrarlı bir döneme kavuşturacağını ve güçlendireceğini ifade etti.
Milletvekili Gündoğdu ise 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığına işaret etti.
Cumhuriyetin ve devletin vazgeçilmez unsuru olan TBMM'nin açıldığı günün, tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğini hatırlatan Gündoğdu, milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM'nin açıldığı günün, çocuk bayramı olarak kabul edilmesinin, milletin ve Atatürk'ün yeni nesillere ne kadar önem verdiğinin ve güvendiğinin önemli bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.
Gündoğdu, 23 Nisan'ın sadece Türk milletine değil, tüm dünya çocuklarına armağan edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"23 Nisan Afrikalı, Myanmarlı, Suriyeli, ABD'li, Avrupalı çocukların bayramıdır. Yani bir kardeşlik bayramıdır. Bugün coşkumuzu, ekmeğimizi, evimizi, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız özel bir gündür. Nerede yaşıyor olursa olsunlar, tüm dünya çocuklarının savaştan, yoksulluktan, baskıdan ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutlar, ulusal egemenliğimizin kalesi TBMM'ye nice gururlu seneler dilerim."