CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Üyesi Emre Köprülü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Köprülü, mesajında 23 Nisan'ın kayıtsız şartsız egemenliğin millete geçtiği gün olduğunu ifade etti.



23 Nisan'da Cumhuriyetin temelinin atıldığını aktaran Köprülü, şunları kaydetti:



"23 Nisan, Cumhuriyeti kuranların ve o dönem yaşayanların değil; onu daima yaşatacak olanların, devrimin çocuklarının bayramıdır. Atatürk, bu sembol günle birlikte çocukların kendi geleceklerine yön vermelerini istemiştir. Özellikle toplumun tüm unsurlarının temsil edildiği ve yürütmeyi denetleyen, halkın iradesini yansıttığı için vazgeçilmez güç ve olanaklara sahip bir parlamentonun varlığını gerektirir."