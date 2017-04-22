23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bunu uluslararası platformda kutlayan tek Ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Akgün, şunları kaydetti:
"Ulu Önder Atatürk, 1929 tarihinde bu günü Cumhuriyetimizin teminatı ve bekçileri olan çocuklara armağan etti. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bunu uluslararası platformda kutlayan tek Ülke Türkiye'dir. Bir irade gücüyle kurulan Cumhuriyetimiz, genç nesillere emanet edilmiş, şanlı bir tarih yazılarak başarılı bir demokrasi sınavı verilmiştir. Çocuklarımıza Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yaşatacakları daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmanın, onları geleceğe hazırlamanın yolu herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle mümkün olacaktır."
Ergene Belediye Rasim Yüksel de, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunun milletçe yaşadıklarını ifade etti.
Yüksel, şunları kaydetti:
"23 Nisan, aslında tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Egemenliğin uluslararası boyuta taşıdığımız günün temsili olan 23 Nisan, milletimizin, egemenliğimizin ve ulusal varlığımızın başında gelir. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olması, bizim milli benliğimizin uluslararası boyutta yaşanmasına vesile olmaktadır. Bu bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değer ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini çocuklarımıza anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."
Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, mesajında 23 Nisan'ın çok önemli bir tarih olduğunu ifade etti.
Baysan, mesajında şunları kaydetti:
"Tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin büyük güçlüklerle elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere bayram olarak armağan edilmiştir. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin en somut tecellisi olmuştur. Başta Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."