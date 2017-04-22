Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, milli birlik ve beraberlik içerisinde hür ve bağımsız olarak bugünlere ulaşmak ve geleceğe güçlü umutlarla bakmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.



23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde tarih yazan yüce Türk milletinin kurtuluş savaşı boyunca verdiği kutsal mücadele sonucunda dünyanın saygın ve onurlu bir üyesi olduğunun da yıl dönümü olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:



"97. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız yüce meclisimiz gazi meclisidir. Bu meclis, kurtuluş savaşını sevk ve idare eden, Cumhuriyeti kuran ve 'Muasır medeniyet' ufkuna yüce milletimizi taşıyan meclistir. 97 yıldır demokratik rejimimizin temel kurumu olan meclisimiz, bugün yaptığı ve gelecekte de yapacağı çalışmalarla muasır medeniyete ulaşmış bir Türkiye Cumhuriyeti idealine katkıda bulunmaya devam edecektir.



Büyük anlamlarla yüklü 23 Nisan gününü, Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza 'bayram' olarak hediye etmesi ve bu bayramın uluslararası bir boyut kazanarak sevgi ve kardeşlik günü olması, dünya çocuklarının bir araya gelerek gelecekle ilgili güzel mesajlar vermesi, 23 Nisan'ı daha anlamlı ve Atatürk'ü daha büyük yapmaktadır."



Tüm insanlığın ortak amacı olan barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünyanın kurulmasının, bugünün küçükleri ve geleceğin büyükleri olan çocukların eseri olacağına işaret eden Yılmaz, sevgi dolu yürekleri, hoşgörü ve iyi niyetleri barışın temelini oluşturacağını, onları çok sevdiklerini ve onlara güvendiklerini kaydetti.



Yılmaz, geleceğin mimarı sevgili çocukların bayramını kutlayarak, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisin kurucu üyelerini ve ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.