23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda balondan yapılan "Mutlu Çocuklar Anıtı" açıldı.



Bayram kutlamaları kapsamında çocuk hakları ve mutluluğuna dikkat çekme amacıyla bir firma tarafından Beşiktaş Barbaros Meydanı'na şişme balonlarla "Mutlu Çocuklar Anıtı" dikildi.



Dikilen anıtlardan birisi saf, kirlenmemiş çocukları temsil eden dondurma yiyen bir çocuğun, diğeri ise temiz kalpli çocuk sembolü olarak gösterilen balon uçuran çocuğun şişme balonlarından oluşuyor.



Çocuklar tarafından büyük ilgi gören beyaz şişme balon anıtları diken şirketin Pazarlama Direktörü Toloy Tanrıdağlı, şunları söyledi:



"23 Nisan'da beyaz ve dev balonlarla saf kirlenmemiş çocukları, mutlu çocuklar anıtı ile anlatmak istedik. Dev çocuk balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk haklarına dikkat çekme amacıyla yaptık. Yaz sezonu başlarken bu etkinlikleri yapıyoruz. Avustralyalı sanatçı Amanda Parer ile çalıştık. Dünya kentlerindeki çalışmalarını inceledik. Beyazlığı, saflığı ve temizliği elinde balon tutan, dondurma yiyen ve kalbini sunan dev beyaz balonlarla anlatmak istedik. Çocuklarımızı dinleyebiliyor muyuz, ilgilenebiliyor muyuz, diye sormak istedik. Bu mutlu çocuklar anıtı bir hafta Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda kalacak daha sonra da Caddebostan'da açılacak."



"Mutlu Çocuklar Anıtı" çocuklar ve aileler tarafından ilgi ile izlendi.