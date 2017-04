Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yüce Meclisimiz, kurulduğu ilk günden itibaren milletimizin sarsılmaz iradesini temsil etmektedir. Bu güçlü irade, çocuklarımızın şahsında milletimizin geleceği, milli iradenin ve demokrasimizin teminatı olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tüm çocukların bayramını kutlayan Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını sundu.



23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin, milletin bağımsızlığa giden yolda attığı en önemli adım olduğunu belirten Kaya, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla atılan bu adım, istiklal ve istikbal mücadelemiz için de bir dönüm noktası olmuştur. Yüce Meclisimiz, kurulduğu ilk günden itibaren milletimizin sarsılmaz iradesini temsil etmektedir. Bu güçlü irade, çocuklarımızın şahsında milletimizin geleceği, milli iradenin ve demokrasimizin teminatı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



TBMM'nin 97 yıldır ilk günkü heyecan ve kararlılıkla milletin istiklal ve istikbali için çalışmalarını sürdürdüğünü, Meclisin darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı tarihin her döneminde onurlu bir duruş sergilediğini, ayrıca milli iradenin ve demokrasinin kalesi olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Milletimiz, bu güçlü iradeyi 15 Temmuz'da kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla bağımsızlığımıza kast eden düşmanlara karşı destansı bir mücadele ortaya koyarak göstermiştir. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Demokrasinin dışında bir yola sapanlar, milletimizin güçlü iradesi karşısında her zaman mağlup olmaya mahkumdurlar. Bu mücadele ruhunu çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edeceğiz. Bu inançla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. İstiklal mücadelesinde özveriyle görev almış Anadolu'nun her bir evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşkumuzu ve umudumuzu artıran değerli çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum."