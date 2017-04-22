23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde çocuklar için düzenlenen etkinlikle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde çocuklar için düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve eşi Evren Esenli'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Roma'da görevli Türk vatandaşlarının çocukları katıldı.
Büyükelçi Esenli, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle tüm ülke çocuklarına armağan ettiği bu önemli faaliyeti büyükelçiliğimizde kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın memleketimizden takriben 2 bin kilometre mesafede olan İtalya'da ve şu anda Türk topraklarında bu önemli günü kutlamasından ayrıca gurur duyuyoruz." dedi.
Atatürk'ün, çocukların geleceğin liderleri olarak önemli bir konumda olduğunu hep bildiği değerlendirmesinde bulunan Esenli, "Kendisi, devlet meselelerinin en yoğun olduğu zamanda bile kızı Ülkü ile çok sık zaman geçirir, onunla oynardı. Manevi evladı olan Ülkü ile geçirdiği o zamanda hem Türk çocuklarının geleceğiyle ilgili planlar yapar hem onların önümüzdeki dönemde toplumda alacakları yerle ilgili muhtelif projeler için hareket ederdi." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Esenli, çocuklara, "Bugün bu toplantıyı da yaparken hep sizlere yarının liderleri, yarının önemli şahsiyetleri olarak bakıyorum. Sizler de anneleriniz, babalarınız gibi önemli yerlere gelin. İnşallah belki içinizden biri de benim bugün yaptığım konuşmayı yarın yapar." dedi.
Kutlamada, çocuklar için tişört boyama ve halat çekme oyunu gibi etkinlikler düzenlenirken, Türk mutfağından yemekler ikram edildi.